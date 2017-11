Dure bataille entre le FCOT et l'US Orléans

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Orléans n'est pas venu à Ballan-Miré pour faire de la figuration : 7 joueurs pros avaient fait le déplacement pour affronter le Football Club de l'Ouest Tourangeau... Résultat : un match accrohé et avec du suspens ce samedi soir.

Les Tourangeaux ont mis le premier ballon au fond des filets dès la 12ème minute de jeu, mais Orléans est assez rapidement revenu au score à la 27ème avant de prendre l'avantage à la 37ème.

Au retour des vestiaires, le FCOT était donc mené 2-1 et a eu du mal à reprendre l'avantage sur le terrain... Au bout d'une demi-heure, les Ballanais ont tout de même eu leur moment : but à la 77ème pour égaliser et nouvelle réalisation 3 minutes plus tard pour prendre l'avantage. Score final : 3-2, avec un doublé de Samba Traoré et un but de Jérémy Boué.