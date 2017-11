Les Bateliers du Cher présentent leur nouveau bijou

"La Belle Passante" est actuellement en construction à Savonnières.

Ce samedi à Savonnières, journée de présentation de la nouvelle coque « Belle Passante », un bateau traditionnel en cours de reconstruction selon les normes actuelles et suivant une réplique de 1842. Il pourra accueillir jusqu’à 12 passagers au printemps 2018. La coque est en aluminium pour garantir une solidité et une durée de vie, habillée en bois pour un aspect authentique.

L'association des Bateliers du Cher est née en mars 1992, ces hommes se réunissent tous les samedis et même parfois la semaine pour partager leur passion et unir leurs efforts et leurs savoir-faire dans la reconstruction de cette « Belle Passante ».

L’envie de transmettre, faire revivre le Cher, c’est ce qui motive cette association.

Le chantier, au cœur de la ville de Savonnières est ouvert au public et au travers de visites et de conférences, c’est un beau projet pédagogique pour les scolaires et les adultes.

Etaient présents, ce samedi matin, les maires de Savonnières, de Berthenay et de la Chapelle sur Loire ainsi qu'Alain Gilbert, le président de l'association qui sait tout sur le bateau et l'histoire du port fluvial de Savonnières vieux de 2 200 ans.

Découvrez ci-dessous les images du bateau, du QG de l'association, et embarquez avec nous sur la rivière...

Isabelle Anno