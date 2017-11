Arielle Dombasle et Nicolas Ker à St Avertin : c'est annulé

Un membre de l'équipe est malade.

Il faudra patienter avant de voir Arielle Dombasle et Nicolas Ker sur la scène du Nouvel Atrium de St Avertin... Le concert était prévu ce mercredi soir et présenté comme un des grands temps forts de la saison de la commune tourangelle... Une rencontre improbable entre une actrice-chanteuse, connue de tous et un musicien rock plutôt underground connu pour son groupe électro-rock Poni Hoax. Une collaboration entre une diva et un rockeur qui a donné un album surprenant, "La rivière Atlantique", sorti à l'automne 2016 qu'ils partagent depuis en tournée.

Sauf que ce show prometteur vient d'être annulé car l'un des membres du projet est malade cette semaine, selon un communiqué diffusé par la ville.

Pour tout remboursement, vous pouvez joindre directement votre fournisseur de billets. On ne sait pas encore si une nouvelle date est prévue en remplacement.

Crédit photo : Amélie Legrand