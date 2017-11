De beaux duels à l'Open de tennis de Joué-lès-Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

C'est l'heure des quarts de finale ce jeudi à l'Open de tennis de Joué-lès-Tours... Un beau duel s'annonce entre Chloé Paquet et la Tchèque Tereza Smitkova... La Française, tête de série N°5, affrontera la N°4. Ce mercredi elle s'est qualifiée à l'issue d'un match contre sa compatriote Audrey Albie. Victorie en deux sets : 6-2, 6-4.

Ce mercredi, on a aussi pu assister à un match de plus de 2h entre la Polonaise Kataryna Piter et Katarina Zavatska (Ukraine). Victoire de la seconde en 3 sets : 4-6, 7-6, 6-2. Tête de série N°6, elle affrontera la N°3 Anna Zaja (Allemagne) en quart de finale.

Ci-dessous, vous trouverez aussi les photos de la rencontre entre la Française Salma Djoubri (seulement 15 ans) face à une autre française, Myrtile Georges. Cette dernière n'a pas traîné et s'impose en deux sets : 6-0, 6-0. Elle doit maintenant dominer la tricolore Julie Gervais pour poursuivre le tournoi. Il y aura donc au moins une Française en demi-finale, sur les 3 encore en lice.

James Techer