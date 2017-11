Une école de Parkour à St-Pierre-des-Corps

240 personnes s’y sont inscrites en quelques jours.

C’est un grand hangar qui n’est pas simple à trouver, tout au fond des Ateliers de la Morinerie de St-Pierre-des-Corps. Il s’agit pourtant d’un endroit très couru car 240 personnes ont l’intention de venir y pratiquer le Parkour cette année. Ouverte il y a quelques semaines seulement, la West Coast Academy est l’aboutissement du rêve de son créateur, Charles Brunet. Ces derniers temps, le jeune homme y passe 50h hebdomadaires pour installer des blocs de bois un peu partout afin d’apprendre la discipline à ses élèves.

Autodidacte et adepte du Parkour depuis 15 ans, Charles Brunet est aujourd’hui un pro de la discipline. Sa chaîne YouTube, West Coast Family, est suivie par 60 000 personnes. Sa spécialité : un sport extrême dangereux mais très préparé, dont l’objectif est de sauter de manière spectaculaire dans les milieux urbains.

A l’aise sur les ponts ou les immeubles, Charles Brunet a pourtant commencé ses « singeries » dans les forêts du sud de l’agglo tourangelle comme il le raconte dans le portrait qu’on lui consacre ce lundi sur 37 degrés. Il veut aujourd’hui transmettre sa passion aux jeunes qui sont de plus en plus nombreux à vouloir reproduire les performances vues sur Internet, au risque de se faire mal. C’est pour éviter les drames que le traceur insiste donc sur l’importance de s’entraîner avant chaque saut et de s’étirer après : « c’est le muscle qui doit amortir la chute, pas les articulations souligne-t-il. Il ajoute : « à chaque technique de franchissement, il existe une technique si on rate. » Des gestes qui sont notamment inspirés du judo.

Pour pratiquer le Parkour, on n’a besoin de rien, à part de bonnes chaussures. Ensuite, on peut pratiquer partout mais de manière progressive. Pour s’exercer en extérieur, Charles Brunet estime ainsi qu’il faut deux mois de pratique régulière en salle. A St-Pierre-des-Corps, il dispose d’un terrain de jeu modulable de 400m² qu’il a trouvé par chance après plusieurs échecs. Chaque semaine, 11 créneaux de cours sont disponibles pour les 10-30 ans, « dont 80% de débutants. » Des séances qui ont affiché complet en deux jours seulement, des stages seront donc proposés le week-end ou pendant les vacances pour ceux qui veulent tout de même s’initier.

Afin de conclure les travaux de la West Coast Academy, un financement participatif vient par ailleurs d’être lancé sur Ulule (un club de gym corpopétrussien a eu beau prêté des tapis pour amortir les chutes, il y a encore plein d’autres équipements à financer comme l’isolation). A noter que Charles Brunet travaille également sur un projet de documentaire tourné lors d’un voyage à Marrakech en avril, que son Parkour Park devrait prochainement accueillir des Youtubeurs et qu’il vient de lancer une ligne de vêtements dessinée par un créateur de la Morinerie.

