Monsieur Dame ouvre sa boutique à la médiathèque de Chambray

Les photos d'Info-Tours.fr.

Pour un après-midi, Monsieur Dame ouvrait son magasin « La petite Boutique » à la Médiathèque de Chambray-lès-Tours. Les propriétaires, Fabienne et David Baez promènent avec élégance, poésie et humour dans leur Petite Boutique qui recèle des petits chefs d'œuvres.



Tout y est fait maison et le public ne s'y trompe pas et profite des articles en stock en se délectant de chaque morceau.

David à la guitare, tantôt swing, tantôt délicate accompagne Fabienne au chant et même au mélodica, elle nous vante ses produits avec une voix pleine d'énergie et de sensualité. Mais l'heure de la fermeture arrive et Monsieur Dame tire le rideau et sa révérence sous les applaudissement du public.

Roger Pichot