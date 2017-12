Une soirée pour "défendre" le CHU de Tours

Et notamment pour s'opposer au plan de restructuration.

Dans les prochaines années, le CHU de Tours va muter. Parmi les grands chantiers : la reconstruction de l'hôpital Trousseau sur Chambray et une réorganisation de l'hôpital pour enfants de Clocheville qui serait déplacé sur Bretonneau. Ce projet à plusieurs centaines de millions d'euros s'accompagnerait aussi de 400 suppressions de postes et de lits, voire plus sur l'hôpital est contraint de faire des économies plus tôt à cause de son déficit croissant.

Face à ces perspectives qu'il juge inquiétantes, le Collectif Santé 37 se mobilise dès à présent pour "défendre" le CHU tourangeau. "Nous voulons un hôpital humain, non au plan de restructuration qui robotise et déshumanise les soins" indique-t-il pour annoncer une soirée prévue ce vendredi 20 octobre à St-Pierre-des-Corps. Elle débutera à 18h Salle de la Médaille avec film, débat, musique et buvette.