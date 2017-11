HANDBALL : Chambray en grosse panne de réussite face à Nantes

4ème défaite d'affilée pour les Chambraisiennes.

Trop de maladresses... C'est ce que l'on retiendra de cette soirée de handball à la Fontaine Blanche. Ce vendredi, le CTHB y recevait Nantes en espérant doubler son adversaire au classement de LFH. Pour cela, il fallait gagner. C'est raté.

Dès le début de la rencontre, Chambray a subi le jeu de ses adversaires. Plus efficaces, les Nantaises ont pris l'avantage d'emblée et étaient largement devant à la mi-temps. En seconde période, les Tourangelles ont bien tenté d'inverser la tendance mais elles ont surtout couru au score.

En plus de ça, entre des tirs sur les poteaux à répétition (6 !) et deux pénaltys ratés, ça ne voulait pas rentrer. Ajoutez encore une gardienne nantaise en verve et vous obtenez un obstacle vraiment difficile à passer pour le CTHB. Le score final en atteste : 18-21.

Voici les photos de la soirée...

Philippe Maitre