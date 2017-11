Des contes gothiques dans les grottes de Savonnières

Une expérience à faire le 20 octobre.

Le service culturel de la mairie de Savonnières propose des contes Gothiques dans les Grottes Pétrifiantes de Savonnières le vendredi 20 octobre, une plongée dans les univers dérangeants de trois maîtres du fantastique : Edgar Poe, H.P Lovecraft et Jean Ray par la Cie Troll.



Trois nouvelles qui permettent de découvrir des personnages familiers de l’imagerie gothique (vampire, fantôme…), d’entrer dans le monde singulier de Lovecraft et son Cycle de Cthulhu et d’apprécier la perversité morbide du fleuron du genre fantastique : Edgar Poe.



Tout ça dans le décor original et obscure des grottes pétrifiantes...



Public à partir de 10 ans / Tarif unique : 4€ / Réservation : 02 47 43 53 72.

