La passerelle du Placier inaugurée

Elle va permettre aux Jocondiens de se rendre à la Gloriette en toute sécurité

Jusqu'à présent, en arrivant de Joué-lès-Tours pour rejoindre La Gloriette à pied, le trajet n'était pas sécurisé avec un passage le long de la route où circulent de nombreuses voitures. Pour remédier à cela, depuis plusieurs années Tour(s) Plus (devenue Tours Métropole) avec la ville de Joué-lès-Tours et le syndicat du Cher canalisé envisageaient la construction d'une passerelle enjambant le Petit Cher, frontière entre les villes de Joué-lès-Tours et Tours.

C'est désormais chose faite. Inaugurée ce jeudi matin, la passerelle du Placier, (elle s'appelle comme ça car elle se situe au bout de l'impasse du Placier à Joué), permet désormais un franchissement sécurisé pour les piétons et les cyclistes pour accéder au parc de la Gloriette.