Le grand défilé de la Compagnie Off à St-Pierre-des-Corps

Le rendez-vous est fixé près du Pont Jean Moulin.

Basée au Point Haut de St-Pierre-des-Corps, la Compagnie Off sait faire de grands événements populaires, preuve en était son adaptation de Roméo et Juliette il y a quelques mois au Point Zéro sous l'A10, à la frontière de Tours et St-Pierre-des-Corps.

Après avoir notamment présenté son spectacle au festival de rue d'Aurillac cet été, la Cie Off revient en Touraine pour une grande fête ce samedi dans sa commune de résidence. Elle organise une grande parade ce 14 octobre dès 17h au départ du Pont Jean Moulin puis dans les rues de la ville... De quoi fêter les 50 ans du centre culturel communal.

"La Compagnie Off fait revivre des personnages intemporels, des machineries inventives, des animaux imaginaires et stylisés et un directeur de cirque en équilibre fragile avec la réalité, en colère avec son ombre, en jouissance avec la matière, en amour avec ses fantasmes" dit le descriptif de l'événement. Au programme : majorettes, musiciens ou autres garçons de piste.

A noter que les artistes prendront ensuite la direction de Liverpool, en novembre.