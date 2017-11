Grève dans la fonction publique : perturbations à Tours et Joué

Plusieurs écoles et crèches sont concernées.

Ce mardi, tous les syndicats de la fonction publique appellent à la grève contre les mesures mises en place par le gouvernement. Une manifestation partira à 14h30 de la Place de la Liberté à Tours;

A Tours et Joué-lès-Tours, cette mobilisation aura des conséquences dans les écoles ou les crèches :

Tours :

9 établissements seront fermés :



· Crèche Grécourt

· Crèche Heurteloup

· Crèche Tonnellé

· Crèche PL Courier

· Multi-Accueil du Sanitas

· Halte-Garderie de Rochepinard

· Multi-Accueil Monconseil

· Crèche Giraudeau

· Multi-accueil des Tanneurs

Joué-lès-Tours :

Les satellites de restauration (maternelle et élémentaire) suivants seront fermés (les parents doivent fournir un pique-nique qui ne pourra ni être réchauffé ni mis au froid. Le repas sera déduit du forfait) :

- Alouette,

- Marie Curie,

- Mignonne,

- République Liberté,



La Ville met en place un service d'accueil minimum dans les écoles suivantes :

- élémentaires Marie Curie et République Liberté,

- maternelles Langevin, Alouette, Morier, Vallée Violette et Blotterie.