Exercice de sécurité aux dépôts pétroliers de St-Pierre-des-Corps

Il est prévu ce mardi 10 octobre au matin.

Ce lundi, la préfecture d'Indre-et-Loire annonce l'organisation d'un exercice de sécurité civile ce mardi 10 octobre au matin à Saint-Pierre-des-Corps sur le site des dépôts pétroliers CCMP et GPSPC, destiné au stockage d’hydrocarbures.

"L’exercice servira notamment à tester la chaîne de l’alerte, la coordination des acteurs et la pertinence des différents plans : plan d’opération interne (POI) de l’exploitant et PPI, tester le fonctionnement du centre opérationnel départemental et la bonne remontée des informations" précisent les services de l'Etat. Les dépôts de la commune sont classés Seveso II.

Autres précisions de la préfecture tourangelle : "Pour les besoins de cet exercice, les sirènes d’alerte de la population seront déclenchées par l’exploitant entre 9h00 et 9h30. La population résidant dans le périmètre du plan (rayon de 1 800 m autour du site) participera à l’exercice en se mettant momentanément à l’abri et en se confinant. Il n’y aura qu’une présence minimale des secours sur le site. Aucune restriction de circulation ne sera mise en place."