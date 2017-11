Une toute nouvelle station d'épuration à Luynes

"La Serre" se visite ce week-end.

Après plus d'un an de travaux, la station d'épuration nouvelle génération de Luynes est opérationelle et officiellement inaugurée ce samedi 7 octobre. Baptisée "La Serre" elle ressemble... à une serre botanique "où la présence de 25 variétés de plantes optimise le traitement des eaux usées" explique Tours Métropole.

D'une emprise au sol équivalente à celle de l'ancienne station d'épuration (qui datait de 1979) mais avec un meilleur rendement, doté d'un système innovant de purification d'air et d'une serre entièrement vitrée de 304 m2, ce nouvel équipement accueille des plants de menthe aquatique, d'iris, d'hémérocalle, d'hibiscus, de joncs… Ces plantes "participent naturellement à la dépollution des eaux usées. En suspension dans l'eau et fixés sur les racines des plantes, des milliers de micro-organismes (bactéries, escargots etc.) composent tout un écosystème actif qui optimise l'élimination des polluants. Les consommations de produits chimiques et les productions de boues sont ainsi diminuées alliant ainsi

économie et respect des enjeux écologiques" argumente la collectivité.

Equipée de panneaux pédagogiques, la Serre est aussi "un bel outil pour mieux comprendre le cycle de traitement de l'eau". Elle se visitera samedi à partir de 14h lors de portes ouvertes.