Des TGV low cost dès décembre à St-Pierre-des-Corps

La SNCF développe son offre OuiGo sur la ligne Paris-Bordeaux.

Si vous trouvez que c’est trop cher d’aller en train de Tours à Paris ou de descendre vers Bordeaux, cette annonce de la SNCF retiendra peut-être votre attention... A partir du mois de décembre, des TGV OuiGo vont desservir la gare de St-Pierre-des-Corps. Ces trains bleu ciel sont à prix réduit grâce à des billets vendus exclusivement sur le site OuiGo, 24% de sièges en plus dans les rames (pas de première classe) ou une utilisation maximum du matériel roulant (la maintenance est faite de nuit).



Aujourd’hui, ces TGV OuiGo partent de gares de banlieue parisienne comme Massy et Marne-la-Vallée mais la SNCF veut développer ce modèle à bas coût, elle va donc proposer des trains depuis Paris Montparnasse dès cet hiver, pour rallier Rennes, Nantes et donc Bordeaux via St-Pierre-des-Corps et Poitiers. Des trajets sont aussi proposés depuis la Touraine vers Marne-la-Vallée (Disneyland), Massy TGV ou l'aéroport de Roissy.



Les premiers trains circuleront le 10 décembre et les ventes viennent d’ouvrir sur Internet...



L’objectif de ce déploiement de OuiGo est d’augmenter sa notoriété. Dès 2018, la SNCF espère 13 millions de passagers dans ces trains, contre 7 millions aujourd’hui. Rien qu’à Montparnasse, 3,7 millions de voyageurs sont attendus pour cette offre low cost. A terme, les TGV à bas coût pourraient représenter 25% du trafic de la grande vitesse en France, 13% dès 2018, contre à peine plus de 5% aujourd’hui.

Pour aller de St-Pierre-des-Corps à Bordeaux, comptez 16€ (prix minimum) selon les informations qui nous ont été communiquées. Pour les enfants, un tarif unique est prévu à 8€. Autres tarifs vu sur le site : des billets sont proposés à partir de 10€ pour Roissy ou Massy, idem pour Paris-SPDC (départ à 13h41). Attention : de Montparnasse vers Tours, les départs se feront du Hall 3 et non pas des quais 1 à 9 comme les autres trains qui vont vers Tours et le Sud-Ouest.