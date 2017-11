Tramway : une deuxième ligne La Riche-Chambray

La deuxième ligne traversera notamment La Riche

Les élus de la Métropole étaient réunis ce samedi matin en commission générale pour définir les contours de la deuxième ligne de tramway. A l'issue de cette réunion, ils ont notamment fixé les terminus qui seront Le Prieuré de Saint-Cosme à l'ouest et la Papoterie à Chambray au sud-est. Les élus devront entériner cette décision par un vote en Conseil Métropolitain, ce qui devrait être fait le 16 octobre prochain.

Alors que tout le monde pensait que la deuxième ligne de tramway irait de l'hôpital Bretonneau à l'hôpital Trousseau, les élus de la Métropole ont décidé de donner plus d'ambitions au projet en prolongeant le tracé jusqu'au périphérique. But avoué : capter les flux automobiles entrants dans l'agglomération et limiter la place de la voiture en coeur de ville. Conséquence de ce choix, la ville de La Riche aura son tramway. Elle s'était positionnée dessus en avril dernier lors d'un conseil municipal extraordinaire et avait avancé de nombreux arguments et un plan précis du projet avec notamment le passage par la ZAC du Plessis-Botanique qui à terme doit accueillir plusieurs centaines de nouveaux logements.

Dans le détail, le tracé n'est pas encore connu, celui-ci devant être soumis à consultation publique, mais dans les grandes lignes on connaît les contours de la 2e ligne de tramway :

Cette deuxième ligne devrait voir le jour en 2023-2024 après les étapes nécessaires de consultation publique, déclaration d'utilité publique, recherche de financements, travaux... Le coût estimé est quant à lui de 257 millions d'euros pour une capacité située à 39 000 voyageurs par jour.

Dans le même temps, Tours Métropole veut engager les réflexions et études préalables vers une troisième ligne dont l'objectif sera la desserte de la commune de Saint-Pierre-des-Corps et sa gare TGV.

Lire également l'article détaillé sur 37 degrés