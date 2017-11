Tours Métropole donne 10 000€ pour les sinistrés d’Irma

L’aide a été votée ce lundi soir.

Plus de deux semaines après le passage de l’ouragan Irma sur les Antilles et la destruction impressionnante des îles de St Martin et St Barthélémy, la métropole de Tours a choisi de se mobiliser pour les victimes. Ce lundi soir, les élus ont validé le principe d’une aide de 10 000€ afin de participer aux travaux de réparation « avec l’objectif de reconstruire en dur et à l’identique » a souligné le président Philippe Briand.



L’argent sera versé à la Fondation de France. La semaine dernière, la ville de Tours s’est aussi engagée à voter prochainement une subvention exceptionnelle pour les Antilles, « sans doute 5 000€ » avait indiqué le maire Serge Babary. Rappelons que de son côté la région Centre-Val de Loire a mobilisé 80 000€.