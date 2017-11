Pour les Antilles, représentation exceptionnelle du "Fantastique Mc Cormick"

Ce sera samedi 30 septembre à Chambray.

La ville de Chambray, la Tite Compagnie et Chambray Solidarité organisent une représentation exceptionnelle pour les sinistrés des ouragans Irma et Maria qui ont frappé les Antilles ces derniers jours. Les bénéfices seront reversés à la Fondation de France.

Ce spectacle pour toute la famille dès 3 ans est au tarif unique de 10€. A son issue, un goûter sera offert par Chambray Solidarité. Les recettes iront intégralement aux sinistrés car les dégâts sur place se chiffrent en millions d'euros.

La représentation débutera à 15h30 ce samedi 30 septembre à al salle Godefroy, 17 Rue des Platanes à Chambray-lès-Tours. Réservations conseillées au 02 34 38 08 67 ou 07 82 23 83 61.

Pitch :

Le fantastique Mc Cormick est un cowboy au grand cœur qui nous raconte ses aventures délirantes et rocambolesques dans l’Ouest américain de 1850… De sa rencontre avec Pélagie, le cheval le plus assoiffé de l’Idaho qui a traversé les États-Unis d’Est en Ouest pendant 423 jours sans boire une seule goutte d’eau, à la version authentique et véridique de l’invention du coq-corn et de la poupée Abi…



En tentant de nous convaincre de croire à ses rêves, il se pourrait bien qu’il nous aide à croire aux nôtres…

