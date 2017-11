Retour en images sur le Triathlon de Joué-lès-Tours

Il avait lieu ce week-end au Lac des Bretonnières.

Ils s'appellent Nel Provost, Justine Guyomarc, Arthur Poirier, Sabine Come, Guillaume Crozet ou Virginie Caille : tous se sont illustrés dimanche lors du Triathlon de Joué-lès-Tours organisé par le TC Joué au Lac des Bretonnières (tous les résultats sont ici). Plusieurs parcours étaient proposés aux licenciés ou non licenciés (400m de nage, 8km de vélo et 2,5km à pied ou 750m de nage, 18km de vélo et 5km à pied). Dans une ambiance bien fraîche et sous un ciel mençant, les nombreux sportifs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ça se voit ci-dessous dans les images de Laurent Depeigne...