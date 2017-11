Ils soigneront bientôt au Népal

Ces 5 étudiants tourangeaux s'apprêtent à partir faire un stage de 5 semaines en Asie.

Il y a quelques jours, nous vous parlions d'un groupe de 5 étudiantes prêtes à partir pour le Sri Lanka. Elles ne seront pas les seules à s'envoler loin cet automne... Un groupe de 5 étudiants de l'école de soins infirmiers de Chambray-lès-Tours prépare un stage de plus d'un mois au Népal. Âgés de 20 à 25 ans, originaire de Vendée de Touraine et d'Eure-et-Loir, ce sera leur 1er grand voyage : "nous avons cherché une association qui pourrait nous aider à trouver des lieux de stages, un logement, lors des déplacements et qui aurait un moindre coût. L'association que nous avons choisi est InternshipNepal qui prend en compte les lieux de stages, la nourriture et le logement."



Le petit groupe partira du 21 octobre au 25 novembre à Katmandou. "Nous allons faire 3 semaines en hôpital, 1 semaine en dispensaire et la dernière semaine dans un orphelinat : Children Home également à Katmandou. Pour cela nous avons déjà collecté auprès d'une pharmacie de Tours des compresses et nous avons eu un don de plusieurs cahiers et de crayons de bois. Nous avons encore besoin de crayons de couleurs ou de feutres pour pouvoir les donner à l'orphelinat.



Lors de notre stage nous allons aider les médecins pendant les traitements et les chirurgies. Nous allons organiser et mener des conférences, des ateliers et une formation professionnelle pour le personnel et les étudiants à l'hôpital et, dans certains cas, travailler avec le personnel pour traiter les patients afin de mieux comprendre les pratiques médicales au Népal" nous précise Laetitia qui pense également organiser des programmes de sensibilisation et des camps de santé gratuits, et des séminaires dans les zones rurales et les quartiers défavorisés.



Les 5 étudiants tourangeaux seront logés dans une maison dédiée aux stagiaires fournie par l'association à Katmandou à quelques minutes à pied de l'hôpital. "Nous sommes impatients de découvrir une nouvelle culture, de nouvelles religions, un nouveau pays avec un système de santé qui diffère du nôtre." Il ne leur restera plus qu'à vaincre la barrière de la langue.

Vous pouvez aider le groupe via une cagnotte en ligne.