Les photos Renaissance de Philippe Lucchese de retour à Fondettes

A voir jusqu'au 8 octobre.

La grange des Dîmes de Fondettes accueille « L'Histoire de l'Art au Féminin » jusqu'au 8 octobre. Cette exposition est l'œuvre du photographe tourangeau Philippe Lucchese qui est un hommage à la femme et aux grands maîtres de l'histoire de l'art. Elle avait déjà fait sensation avant l'été à l'Hôtel Gouin.

A voir le week-end de 14h à 19h et notamment pendant ces Journées du Patrimoine.

Pour le vernissage ce jeudi, plusieurs femmes présentes sur les tableaux, ont accepté le défi de venir revêtues d'un corset en hommage à ces peintures revisitées qui vont du XVIème au XIXème siècle.

Exposition le week-end uniquement de 14h à 19h :

- Samedi 16 et dimanche 17 septembre

- Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre

- Samedi 7 et dimanche 8 octobre

