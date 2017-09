Festival International du Cirque en Val de Loire : le trophée dévoilé

C'est l'artiste tourangelle Laurence Dreano qui l'a réalisé

Du côté de Tours Métropole, le compte à rebours avant la première édition du Festival International du Cirque en Val de Loire a débuté.

Les élus misent gros sur cet événement dont ils pensent qu'il oeuvrera à la notoriété tourangelle à l'extérieur. Pour réussir leur pari, il faut dire qu'ils ne lésinent pas sur les moyens : Au programme 14 artistes ou troupes réputés à travers le monde qui présenteront leurs numéros sous le plus grand chapiteau d'Europe (2500 places) pendant trois jours (du 29 septembre au 1er octobre). Et comme tout grand festival de cirque, celui de Tours aura également ses trophées suite aux votes d'un jury mais aussi du public. Ce trophée, la Métropole l'a commandé à l'artiste tourangelle Laurence Dreano que beaucoup ont pu découvrir l'an passé au château de Tours. Ce trophée, nommé Turon, sera décliné en trois exemplaires : Le Turon d'or pour le prix du public, et les Turons d'Argent pour les deux autres prix des jurys (un jury de professionnels et un jury d'enfantsmembres des conseils municipaux de la jeunesse des communes de la Métropole).

Au total au long des trois jours ce sont sept représentations qui auront lieu avec l'espoir pour les élus d'attirer 17 000 spectateurs au total. "Nous avons bon espoir de remplir les trois jours, d'autant plus que nous avons déjà 6000 réservations faites" explique Cédric De Oliveira (vice-président aux équipements culturels à Tours Métropole). Tous les voyants semblent donc au vert pour cette première édition.

Une ombre au tableau néanmoins avec la polémique sur les numéros avec animaux et une pression mise par les militants de la cause animale. "Pour cette année, nous avons fait signer une charte de bien-être avec la présence d'un vétérinaire et d'ailleurs nous avons invité les associations animalistes à venir assister aux visites vétérinaires" précise Cédric De Oliveira. "Pour cette année c'est ainsi, nous verrons l'an prochain" a glissé de son côté Philippe Briand, ne refermant pas ainsi la porte à une seconde édition sans présence d'animaux, même si ces derniers "font partie de la tradition du cirque" pour le président de la Métropole.