Le grand week-end à l'américaine de Luynes

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

La troisième édition de Luynes à l’Assaut de l’Amérique à commence vendredi dans le parc des Varennes. Festival gratuit sur 3 jours, organisé par Narvalos Bikers

Le public était nombreux et surtout familial. Pour les plus jeunes, il y avait un espace enfants « les P'tits trappeurs ». On a vu aussi des spectacles acrobatiques incroyables avec mât oscillant, de la danse acrobatique ainsi qu’une moto sur un fil tendu !

Plusieurs campements ont été installés : US et Indiens avec également des barbiers et surtout les célèbres grosses cylindrées : motos, voitures, des camping-cars version américaine (des Motorhomes, des caravanes chromées et les véhicules militaires étaient bien représentées.

Tout au long du week-end, quatorze concerts (dont celui des Forbans), étaient programmés avec des styles très différents : du gospel, rock, country, blues et le R'n B. De la danse aussi avec les Talents Aiguilles en pin-up. A découvrir en images ci-dessous...

Isabelle Anno et Laurent Depeigne