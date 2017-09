6 jours pour tester toutes les activités de Bulle d’O

Le centre aquatique de Joué-lès-Tours organise sa semaine de l’Aquafitness.

La natation est un sport réputé complet : dans l’eau on peut tout faire travailler, des jambes aux épaules en passant par les fesses et les abdos. Alors pour motiver les Jocondiens (et ceux qui n’habitent pas loin) à prendre l’habitude de mettre leur maillot de bain pour faire du sport, le centre aquatique Bulle d’O organise une Semaine de l’Aquafitness pour la deuxième année consécutive.

Après 15 jours de fermeture technique pour vidanger les bassins et faire quelques petits chantiers de rénovation, la grande piscine publique jocondienne s’apprête donc à vivre sa seconde rentrée. Pour l’occasion, en payant son ticket d’entrée classique à 4€90, on pourra profiter de tous les cours d’aquafitness sans supplément entre ce lundi 11 septembre et samedi 17 septembre. En cas d’abonnement, vous aurez 10% de réduction. Quant à vos proches, ils pourront bénéficier d’un mois gratuit via un système de parrainage.

Le programme est dense : il y a le célèbre aquabike’o* (où l’on pédale dans l’eau), l’aqua cardi’o – des activités physiques dans le grand bain avec des accessoires comme les palmes, des poids aux pieds ou des ceintures abdominales -, de l’aqua scupt’o et même de l’aqua dynamic, c’est-à-dire des exercices fitness avec une chorégraphie sur les tubes du moment et que l’on apprend pendant un trimestre. « C’est une première dans un centre aquatique public de la région » explique Emmanuelle Bouquet, la directrice de Bulle d’O.

Proposés le matin, le midi ou en fin de journée, les cours durent 45 minutes et on peut naviguer entre les disciplines avec son abonnement. Voire venir tous les jours en cas de grosse motivation. Au maximum, les coachs encadrent 40 sportifs aquatiques (20 pour l’aquabike). A noter qu’il est encore temps d’inscrire les enfants à l’école de natation (à partir de 6 ans). Les cours à l’année sont à 190€, 152 élèves étaient inscrits l’an dernier. Il existe aussi des réductions pour les fratries et même des cours de perfectionnement pour les adultes (si vous ne connaissez que la brasse et que vous voulez apprendre le crawl, par exemple).

Enfin, dans l’année, la piscine jocondienne pourrait organiser des événements festifs comme elle l’a fait la saison dernière en accueillant une performance des Ilots Electroniques.

*Pour tester la discipline, mieux vaut s’inscrire à l’avance en téléphonant à Bulle d’O au 02 47 40 24 80.