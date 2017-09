Chambray arrache sa victoire à la dernière minute

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Les handballeuses de Chambray ont joué avec les nerfs de leurs supporters ce vendredi soir. En ouverture de la 3ème journée de LFH, elles recevaient Le Havre, et avaient pour objectif de poursuivre leur série de victoires. Le moins que l'on puisse dire c'est que les Normandes n'ont pas laissé faire

A la mi-temps, le CTHB était devant, mais d'une courte tête : 11-9... En deuxième période, c'est resté serré. Très serré : 22-22 à la 28ème minute, à deux minutes du coup de sifflet final. Puis Neli-Carla Alberto a délivré ses coéquipières en trompant la gardienne du Havre dans les dernières secondes de la renontre. Score final 23-22, les Tourangelles ont gagné leurs 3 premiers matchs de championnat et se retrouvent désormais classées parmi les équipes qui font peur aux autres. Alberto et Chebbah confirmant leurs statuts de piliers de l'équipe avec respectivement 4 et 8 buts sur cette rencontre...

Voici les photos de la soirée...

Philippe MAITRE