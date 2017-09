Journées du Patrimoine : concerts et visites guidées au Prieuré de Lavaray

De la musique classique dans un cadre du Moyen-Âge.

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre 2017, le Prieuré de Lavaray ouvre ses portes aux curieux et aux musiciens. Il proposera des visites guidées historiques du site, l'exposition des œuvres de l'artiste Papadom, en partenariat avec la ville de Fondettes, ainsi qu'une exposition « l'Ecole au Moyen Age ». Un Quiz permettra de tester ses connaissances sur un mode ludique.



Les jeunes talents des « Musicales de Bagatelle en Touraine » investiront quant à eux la grange pour deux concerts d'exception :



Samedi 16 septembre à 19h, concert « Coup de pouce », parrainé par le guitariste Emmanuel Rossfelder : un grand bouquet coloré de musiques joyeuses et de combinaisons d'instruments insolites (accordéon, clarinette, bandonéon, percussions...) avec notamment Bach, Brahms, Paganini au programme.



Dimanche 17 septembre à 15h, concert « Happy birthday », pour les 10 ans du Festival, parrainé par la harpiste Marielle Nordmann : beaucoup de beautés et d'émotions, un zeste de rire et d'humour, de la belle musique pour un moment inoubliable... et un invité de marque en la personne de Fabien Ruiz, claquettiste chorégraphe du film « The Artist ».



Pour fêter les 10 ans des Musicales de Bagatelle, une exposition des plus belles photos du festival sera présentée dans l'enceinte du Prieuré et le luthier Sylvain Tournaire partagera avec les visiteurs les secrets de son artisanat d'art.



Ouverture à la visite :



Samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h



Visite historique commentée par les propriétaires toutes les heures à partir de 10h sauf dimanche après-midi, visite libre.



Entrée tarif spécial, 3€, gratuit pour les -18 ans et les personnes assistant aux concerts. Tarif des concerts : 10€, gratuit pour les -12 ans. Billetterie sur place et en ligne ici pour samedi et là pour dimanche.



Situé à quinze minutes au nord de Tours, sur la commune de Fondettes, le prieuré de Lavaray est un ensemble fortifié du Moyen Age entouré de bois et de pâtures. Ce prieuré fortifié a été fondé par l'abbaye de Marmoutier en 1110. Du XIe au XIIIe siècle, sont construits la tour de défense et de guet, les murs d'enceinte, la grange dîmière pour entreposer les récoltes. Ce prieuré, que les moines appellent « Maison de Lavaré », reste le siège d'une seigneurie importante avec droit de haute, moyenne et basse justice. Les mille boulins du pigeonnier attestent du prestige du lieu. La grange dîmière du prieuré de Lavaray est classée Monument Historique. Les autres bâtiments sont inscrits à l'ISMH.





D'après communiqué de la Fondation Banque Populaire;