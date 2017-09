Finalement, les Ilots Electroniques feront danser La Rabière

Dimanche, il ne pleuvra pas.

La météo est parfois surprenante. Pour une fois, dans le bon sens.

Ce jeudi on vous annonçait que Les Ilots Electroniques auraient lieu au Temps Machine dimanche. Les organisateurs ont imaginé cette solution de repli car la pluie menaçait d'arroser la fête prévue en plein air dans le Parc de la Rabière de Joué-lès-Tours. Une sorte de malédiction car la première édition des Ilots là-bas plus tôt dans l'année avait déjà été très humide.

Suivant le proverbe "mieux vaut prévenir que guérir", la manifestation s'est donc rapatriée au sec. Mais finalement ce n'est plus nécessaire. Entre temps, Météo France a changé ses cartes et prévoit un temps sec avec un peu de soleil dimanche. Donc on redéménage... Direction le parc de La Rabière une bonne fois pour toutes pour la dernière des Ilots en plein air cette année.

Donc, pour résumer : dimanche de 13h à 20h, les DJs seront bien présents au milieu des arbres jocondiens pour Les Ilots Electroniques. Faites passer le mot pour qu'il y ait du monde... Et découvrez la prog' sur leur page Facebook.