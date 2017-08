Centre Commercial La Riche Soleil : le maire en colère

La zone est de moins en moins attractive et fréquentée.

Ce n’est pas nouveau mais c’est un phénomène qui a tendance à s’accentuer : le centre commercial La Riche Soleil – rebaptisé La Galerie, et qui héberge notamment un hypermarché Géant – séduit de moins en moins les clients. « Je suis inquiet et assez en colère auprès du groupe Mercialys qui le gère » explique Wilfried Schwartz, le maire de la commune. Il cite un exemple : « ils ont mis huit mois à mettre une station de lavage pour les voitures. »

« Je m’interroge sur leur stratégie. Ce centre commercial doit se développer. L’hypermarché est viable mais sa politique de prix n’est plus la même qu’avant. Quant à la politique pour la galerie, je ne la comprend pas. J’ai été voir le gestionnaire à Paris et j’ai fait des propositions. Il faut qu’ils investissent. S’ils ne peuvent pas s’étendre à cause de Plan de Prévention des Risques d’Inondations, ils peuvent s’agrandir en construisant plus haut par exemple. On pourrait aussi imaginer une passerelle pour que le centre soit davantage relié au quartier Tonnelé de Tours. Mais là-dessus, le pouvoir politique s’oppose à la stratégie commerciale. » En clair : le terrain étant privé, l’élu n’a pas de pouvoir de décision et ne peut qu’émettre des souhaits.

Cependant, ponctuellement, il y a du monde à La Riche Soleil. Quand des cirques s’y installent. Un souci supplémentaire pour le maire qui s’est retrouvé visé par les associations animalistes dénonçant les spectacles avec des animaux : « je n’aime pas les numéros avec des animaux où ils semblent être maltraités. Mais ces cirques sont sur un parking privé alors, même si je prends un arrêté pour interdire ce type de représentation, il pourra être contesté. » Mais l’élu laisse une porte ouverte : « Je n’ai pas envie de voir des animaux maltraités sur ma commune. Si des cirques avaient ce type de pratiques, je ferai le nécessaire » promet-il.

