St Avertin recrute pour encadrer les pauses du midi à l'école

Des postes à pourvoir immédiatement.

Annonce :

Sous la responsabilité de la responsable du service éducation et du coordinateur temps libre, vous accompagnez les enfants sur les temps du repas et proposez des ateliers dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires :



Activités principales :

- Avoir un rôle éducatif

- Adapter ses ateliers aux enfants accueillis sur tous les temps

- Gérer les présences quotidiennes des enfants sur les listes de pointage (listes + smart)

- Déjeuner à table avec les enfants en lien avec le projet pédagogique

- Etre attentif à la bienveillance et à la bientraitance des enfants au quotidien



Activités secondaires :

- Participer activement aux réunions pédagogiques

- Participer aux moments festifs et manifestations de la Collectivité



Profil du poste :

- Etre titulaire d’un diplôme de l’animation (BAFA, CAP Petite Enfance …)

- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité (+ alerte attentat intrusion, évacuation incendie)

- Etre juste dans son comportement et ses décisions

- Respecter la place de l’enfant dans l’activité

- Travailler en équipe

- Mettre la juste distance entre l’enfant et soi

- Exercer une autorité, se faire respecter et respecter les autres

- S’exprimer dans un langage correct



Contraintes et enjeux du poste :

- Horaires de travail en dehors du temps scolaire

- Réunion de préparation de 13h45 à 16h une semaine sur deux

- S’adapter aux contraintes physiques et sonores



Adresser CV et lettre de motivation manuscrite à : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – 21 rue de Rochepinard – 37550 St Avertin.

