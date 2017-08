500 000€ de travaux dans les écoles de Joué-lès-Tours

En particulier pour l'école élémentaire Mignonne.

A quelques jours de la rentrée des classes prévue ce lundi 4 septembre, la ville de Joué-lès-Tours a fait le point sur les travaux effectués dans ses écoles au cours de l'été;..

Mise en place d’un self à l’école du Morier (pour fluidifier le service et rendre les repas moins bruyants). Invesissements : 95 000€, dans le cadre d'un plan pluri annuel pour différentes restaurations scolaire – A ce jour : Vallée Violette, Marie Curie, Mignonne, République-Liberté et Blotterie.

Au groupe scolaire Marie Curie, l’enceinte a été redéfinie en permettant une entrée indépendante pour le Point Ecoute Parent et les logements. Le portail a aussi été changé pour plus de sécurité. Total : 6 000€.

Réfection des sols de l’école maternelle Vallée Violette (deuxième phase de travaux après la réfection de l'ecole élémentaire + de la salle de motricité maternelle à l’été 2016). Budget : 35 000€.



Mise en place de toiles d’ombrage dans les cours d’école (elles seront toutes équipes d'ici l'été 2019). Cette année, les travaux ont eu lieu à la Vallée Violette (maternelle et élémentaire), Alouette élémentaire et Mignonne Maternelle. Déjà faites : Marie Curie élémentaire et maternelle, Morier élémentaire, République-Liberté. Budget de 2017 : 64 000€

Enfin, dernier chantier : la réfection de la cour et du plateau sportif de l’école élémentaire Mignonne notamment poursSécuriser les accès à l’école, créer un parvis à l’entrée du groupe scolaire, permettre, à court terme, l’accès du public au plateau sportif en dehors des heures d’école (travail en cours avec les médiateurs). + Equipement de la cour en mobilier au cours de l’année 2017-2018 (tables, bancs, toile d’ombrage, marquage, mobilier sportif…). Coût global : 300 000€.

Rappelons que Joué va aussi bénéficier de classes de CP dédoublées dès septembre à Rotière et Mignonne. La ville reste par ailleurs à la semaine de 4 jours et demi, pour l'instant.