Plus de 100 associations samedi au Forum de Joué-lès-Tours

Avec des démonstrations de karaté, de handball ou de kick boxing.

Si vous cherchez un club ou une activité pour les prochains mois à Joué-lès-Tours, prévoyez un passage au complexe sportif Bigot-Matarazzo ce samedi 2 septembre entre 10h et 18h. La ville de Joué-lès-Tours y organise son 11ème Forum des Associations avec 106 stands pour autant d’associations à découvrir, du sport à la musique en passant par la danse. 6 000 visiteurs sont attendus.

« C’est la vitrine du monde associatif » explique l’adjoint au maire Bernard Humblot qui se félicite d’une ville particulièrement dynamique dans ce domaine : près d’un Jocondien sur 3 est impliqué dans une association, soit 12 000 personnes. « C’est bien plus que la moyenne nationale qui est de 24% » explique-t-on à la mairie. Au total, Joué-lès-Tours compte 280 structures actives, 17 300 personnes s’y investissent dont plus de 5 000 qui ne résident pas sur la commune.

« Sur la ville, nous ne cherchons pas forcément à attirer de nouvelles associations car nous manquons de salles. Nous souhaitons simplement continuer à satisfaire pleinement les nôtres » explique l’équipe du maire Chose rare en ces temps de restrictions budgétaires : les associations ont vu leur enveloppe de subventions progresser d’1,4% cette année avec près d’1,5 million d’euros d’aides de la municipalité, + 2 millions d’euros équivalant aux mises à disposition de salles et de matériel ou à des campagnes de communication.

Sur le Forum, 10% d’associations supplémentaires font leur apparition cette année avec par exemple la présence de France Bénévolat. « On espère que cette journée permettra à plusieurs associations qui manquent de monde de trouver des bénévoles » souligne l’équipe d’organisation. Ce sera en tout cas une grande journée de découvertes avec des animations dès 11h du matin. Au programme : des démonstrations de kung fu, basket, karaté, handball, escrime, gym ou boxe. On pourra également participer à des ateliers d’initiation au billard, au tennis, au judo au twirling bâton ou à la lutte (dans le gymnase Matarazzo).

Les associations de danse, l’Espace Malraux, le centre aquatique Bulle d’O, l’école de musique ou la Médiathèque de Joué-lès-Tours présenteront aussi leurs activités. Quant à la patinoire, elle fera tout un week-end de portes ouvertes axé notamment sur la patinage artistique samedi (10h, 14h et 16h) et sur le hockey ou le hockey luge dimanche (10h-18h). L’ensemble est en accès gratuit et le lieu sera sécurisé par la police municipale ainsi que des agents privés mobilisés notamment pour demander au public d’ouvrir les sacs à l’entrée.