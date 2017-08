Fondettes : un homme blessé par l'explosion d'une bouteille de gaz

La victime a 41 ans.

Ce mardi en début d'après-midi, vers 13h45, les pompiers d'Indre-et-Loire ont été appelés à Fondettes, suite à l'explosion d'une bouteille de gaz. Les faits se sont déroulés au N°4 de la Rue Eugène Gouin. Un homme de 41 ans qui utilisait sa plancha fonctionnant au gaz a été blessé aux mains. Il a également été touché au visage.

La victime a été transportée sur l'hôpital Trousseau de Chambray-lès-Tours. Plus de 20 pompiers ont été mobilisés sur cette intervention. Il a notamment fallu contrôler les lieux même si aucun incendie ne s'est déclaré suite à l'explosion.

Une heure plus tard, peu avant 15h, 15 pompiers tourangeaux sont par ailleurs intervenus Route de Grand Pressigny à Abilly. Une voiture seule a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course dans un champ. Heureusement, ses deux passagers ne sont que légèrement blessés. Il s'agit d'un homme de 20 ans et d'une femme de 35 ans. Ils ont été transportés sur l'hôpital de Châtellerault, dans la Vienne, l'accident ayant eu lieu dans l'extrême sud de l'Indre-et-Loire.