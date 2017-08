Récupérer un colis en gare de St-Pierre-des-Corps, c'est possible

Plus besoin d'aller à La Poste.

Tu pars au travail tôt le matin, tu rentres en fin de journée, tu n'es donc jamais chez toi quand le facteur passe et le samedi tu as autre chose à faire ou à penser que d'aller à La Poste avant midi. Tu n'es pas tout seul dans ce cas, mais ça te fait une belle jambe. Surtout que, là, il faut vraiment que tu récupères ce colis, et de préférence rapidement. Si ton solde de RTT est à zéro et si en plus tu prends le train, il y a peut-être une solution... Déjà expérimenté à Orléans, Fleury-les-Aubrais ou Blois, le service Pickup Station arrive en Touraine, en gare de St-Pierre-des-Corps.

De quoi parle-t-on ? En fait des casiers sont installés à la sortie principale de la gare et on peut demander à ce qu'un achat effectué sur Internet y soit directement déposé, "6 500 e-commmerçants" proposent ce service, d'après La Poste.

Ensuite, 7 jours sur 7 et 24h/24 il suffit de "15 secondes" pour ouvrir la consigne et emporter son contenu grâce à des codes personnels reçus par mail ou SMS. Une fois renseignés sur les écrans des casiers, ils déclenchent l'ouverture de la porte et l'accès au colis.

"À ce jour, 70 % des utilisateurs de cette nouvelle solution retirent leur colis le jour même alors qu’ils ne sont que 50 % lorsque le colis est à retirer dans un relais commerçant. Preuve que cette solution apporte un vrai plus dans l’expérience client en plaçant le colis sur le trajet quotidien, en gare, au carrefour de sa mobilité" argumente La Poste. Et si vous ne pouvez pas passer le jour même, vous avez quand même un petit délai : 72h.

Ce service peut potentiellement concerner les 12 000 voyageurs quotidiens qui transitent par St-Pierre-des-Corps mais aussi les habitants du quartier de la gare. Côté sécurité un dispositif "identique à celui des distributeurs de billets" protège les objets entreposés.

D'autres installations de consignes à colis similaires sont annoncées dans les prochains mois, et on pense évidemment à la gare de Tours.