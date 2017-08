Un nouvel espace pour attendre le train à St-Pierre-des-Corps

Il est inauguré pile pour le chassé-croisé de l’été.

La gare de St-Pierre-des-Corps a moins de guichets mais on peut y attendre son train avec plus de services qu’avant. Après l’installation de prises pour recharger son téléphone ou de jeux pour enfants sur les quais il y a quelques semaines, c’est l’espace détente qui a été reconfiguré (les travaux ont duré six mois, réalisés par des entreprises locales).



Alors que la gare tourangelle voit en moyenne passer 10 000 voyageurs par jour et qu’en ce week-end de chassé-croisé estival elle va déborder de vacanciers, ces nouveaux aménagements ne seront sûrement pas de trop. Au programme : 41 places assises permettant de connecter un ordinateur, et deux d’entre elles sont réservées aux personnes à mobilité réduite. On trouve aussi une quinzaine de prises électriques, un distributeur d’histoires courtes pour lire 1, 3 ou 5 minutes, le wifi gratuit et illimité, un écran télé qui diffuse une chaîne d’info en continu (sans le son)...



La SNCF explique avoir conçu cet aménagement à l’issue d’une enquête pour connaître les besoins des clients. Un espace pour enfants viendra compléter le dispositif prochainement ainsi qu’un distributeur de journaux (en plus du kiosque situé à deux pas).