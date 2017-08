A Fondettes, la cabine téléphonique devient une borne à livres

La photo du jour d'Info-Tours.fr.

Inutiles et bonnes à jeter les cabines téléphoniques ? Non et non. En tout cas pas à Fondettes.

La ville de la métropole tourangelle vient de transformer de fond en comble une vieille cabine téléphonique de feu France Télécom. Devenue obsolète à l'heure ou presque tout le monde dispose d'un portable, elle n'a pourtant pas été retirée par l'opérateur Orange qui en a repris la gestion. Au contraire, la voici devenu un espace culturel...

Repeinte en bleu flashy et équipée de quelques étagères, cette cabine située Place du 11 Novembre 1918 est désormais une cabine à livres, ou officiellement "borne à livres". On rappelle le fonctionnement : n'importe qui peut venir y déposer un bouquin dont il n'a plus besoin ou emporter un ouvrage laissé là par quelqu'un l'autre. C'est libre, gratuit, illimité. L'objectif est de faire circuler la culture, les romans, les essais, les poèmes ou les nouvelles... Recycler au lieu de jeter, comme cette cabine téléphonique.

Deux autres boîtes à livres sont par ailleurs disponibles à Fondettes : au square Constância et au niveau du jardin paysager situé à l'angle de l'Avenue des Droits de l'Homme et de la Rue Ernest Dupuy (près du kiosque). Si vous cherchez à trouver un livre pour vos vacances, c'est peut-être le moment d'aller y jeter un oeil...