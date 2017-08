Blues, rock ou reggae pour le 6ème Villan'Zik

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Villan'Zik était de retour ce week-end à Villandry et pour sa 6ème édition. Pari gagné pour ce festival sans prétention, né il y a 6 ans de la volonté d’un petit groupe de personnes de l’association Villandry Village, toujours de plus en plus de monde : cette année plus de 2000 personnes et une programmation toujours excellente !

Villandry Village en partenariat avec Chapau Prog nous ont accueilli exceptionnellement cette année au Stade de Villandry pour mieux nous recevoir l’année prochaine dans un cœur de village flambant neuf, pas de changement toujours deux scènes et 6 artistes étaient programmés : Anto, Arcadya, Farlight, Azzara, Foued and Co, Maracujah.



Anto nous a proposé des chansons poétiques. Il nous fait rentrer dans son intimité avec « rien que des mots » et pourtant rempli d’émotions et de nostalgie, ce troubadour nous le dit avec amour « je t’emmerde ».



Azzara : jeune groupe tourangeau de pop-indé/alternatif. Sortent leur premier EP début 2016. Un univers bien étrange mettant en scène les déambulations et dérives d’un homme perdu. Azzara mélange les genres, les styles, liant les différentes inspirations des membres.



ARCADYA : Rock français et chanson à texte, Arcadya nous a bousculé en nous embarquant avec une certaine sensibilité avec son nouvel EP « La vie Normale ». Influencé par les années 60-70, Farlight nous ont par ailleurs proposé un troisième album honorant les racines du blues et la musique folk.



FOUED AND CO, avec leur nouvel album sorti en 2016, graver dans les mémoires du blues, intitulé « Ce s’rait cool ». Trop Cool les Foued !



MARACUJAH : Groupe de Saint Malo avec une musique ensoleillée entre le reggae et le rock. L'énergie éclatante de ce groupe nous a donné l'envie de danser.

Il y avait de quoi croûter et s’abreuver, comme d’habitude La fouace et la fouée tourangelle un régal ! Un festival comme on les aime sans incident, que du bonheur, des gens heureux... Les images ci-dessous...

Isabelle ANNO