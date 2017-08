La semaine de 4 jours dans 80 communes de Touraine à la rentrée

Dont Loches et Chinon.

Les nouveaux rythmes scolaires adoptés à l'ère de François Hollande avec des semaines de 4 jours et demi et des activités périscolaires proposées aux élèves de maternelle et de primaire ont clairement du plomb dans l'aile. Dès sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis qu'il laisserait le choix aux communes de conserver, ou non, cette organisation dès la rentrée 2017.

Au début de l'été, le décret permettant aux mairies de revenir à la semaine de 4 jours a été publié. De suite, l'Inspection d'Académie d'Indre-et-Loire a reçu de nombreuses demandes de villes et villages désirant abandonner les TAP et les cours le mercredi matin, notamment pour des raisons financières.

Dans une liste publiée ce mercredi après-midi, les services de l'Education Nationale indiquent que 80 demandes ont été acceptées ce qui représente un changement de programme pour 102 écoles du département sur 411 en septembre, soit 9 665 élèves. Ainsi, près d'un écolier tourangeau sur 5 scolarisé dans le public prendra son cartable 4 jours par semaine pour la prochaine année scolaire.

Pour que la demande soit acceptée par l'administration, la commune devait respecter un certain nombre de conditions dont l'accord des conseils d'écoles ou un consensus sur les horaires. Une attention particulière a aussi été portée sur la question des transports scolaires pour ne pas trop désorganiser le service.

Info-Tours.fr vous propose de découvrir la liste (définitive ou quasi définitive) des communes qui repassent à la semaine de 4 jours en septembre. Hormis Chinon et Loches, il s'agit en majorité de villes de moyenne importance ou de villages. Les plus grandes villes de l'agglo de Tours ou Amboise ne sont ainsi pas concernées. Des réflexions sont néanmoins engagées pour la rentrée 2018... Il faut donc s'attendre à une nouvelle vague de changements d'ici un an. A noter que les horaires précis de ces écoles seront publiés dès le 17 juillet à cette adresse.

Communes passant à 4 jours à la rentrée 2017 :

Ambillou

Autrèche

Avoine

Beaumont-Louestault

Benais

Bossay sur Claise

Bourgueil

Cangey

Cérelles

Charentilly

Château La Vallière

Chinon

Chouzé sur Loire

Cigogné

Cléré les Pins

Côteaux sur Loire

Courcay

Crotelles

Cussay

Dierre

Dolus le sec

La Chapelle sur Loire

La Croix en Touraine

Contact Presse

Delphine Imbert

Chargée de communication

Tél. 02 47 60 77 58

delphine.imbert

@ac-orleans-tours.fr

DSDEN 37

267 rue Giraudeau

CS 74212

37042 TOURS CEDEX 1

Tours, le 12 juillet 2017

2/2

La Membrolle sur Choisille

Limeray

Loches

Lussault sur Loire

Mazières de Touraine

Neuil

Neuillé pont pierre

Neuville sur Brenne

Perusson

Restigné

Richelieu

Rouziers de Touraine

RPI Céré la Ronde/Le liège1

/Genillé

RPI Channay sur Lathan / Courcelles /Rillé/St

Laurent de Lin

RPI Dame-marie les Bois/Morand/St Nicolas

des Motets1

RPI de Loché sur Indrois / Montrésor / VilleloinCoulangé

RPI Ferrières sur Beaulieu/Beaulieu les Loches

RPI Hommes/Continvoir/Avrillé

RPI Manthelan/Le Louroux

RPI Preuilly sur Claise/Yzeures sur Creuse

RPI Verneuil sur Indre/St Senoch/Betz

Saché

Saint Antoine du Rocher

Saint Aubin le Dépeint

Saint Christophe le Nais

Saint Laurent en Gâtines

Saint Martin le Beau

Saint Nicolas de Bourgueil

Saint-Epain

Saint-Règle

Saunay

Savigny en Véron

Semblançay

SIVOS Vallières2

/Rilly2

/Mosnes

Sorigny

Souvigné

Souvigny de Touraine

Thilouze

Vallères

Vernou sur Brenne

Villandry

Villeperdue

Villiers au Bouin