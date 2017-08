Avec ses Mille Feux, Villandry transforme la nuit

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Cette année encore, les jardins et le château de Villandry sont illuminés par 2 000 bougies le temps d'un week-end. Et pendant notre promenade ce vendredi soir, nous avons été agréablement interrompus par les Vadrouilles, interventions circassiennes du Collectif AOC (Cirque en déambulation). Trampoline dans la cour d’honneur du château, fil et mât chinois sur les avant-cours, trapèze dans le jardin d’eau… Ces 5 artistes nous ont fait frissonner par leurs belles performances acrobatiques.

Une fois la nuit tombée, nous avons pu découvrir depuis le potager une animation visuelle projetée sur la façade du château, évoquant la succession des saisons dans le jardin potager de Villandry.

Suivi dans le jardin d’eau par les Luminéoles de Porté par le Vent, oiseaux imaginaires de lumière dans un spectaculaire ballet aérien.

La soirée s’est achevée par le magistral spectacle pyrotechnique qui se reflète sur le miroir d’eau. Et ça recommence ce samedi soir.

Isabelle ANNO