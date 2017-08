Les Ateliers d'Art c'est tout l'été à Villandry

Les créateurs exposent et vendent leurs œuvres.

Vernissage ce jeudi pour l’Atelier d’Art de Villandry, pour une exposition vente qui durera jusqu’au 1er octobre de 13h30 à 18h30 15 Rue de la Mairie, à côté de l’église (dans l’ancien presbytère)



Soline du Puy et 6 artisans d'art vous proposent de découvrir leurs créations sur le thème du végétal et comment ces artisans français transforment la soie, le verre, la terre, le papier, la pierre, le cuir. Des modèles imaginés et créés en pièces uniques ou en séries limitées.

3 artisans restent à demeure à l’année : Soline du Puy- bijoux et accessoires de mode, Martine Bassole – mosaïste et Isabelle Pontani – verrière.



Soline du Puy a été formée dans les maisons de haute couture parisiennes, Elle commence comme brodeuse chez Balmain et Givenchy puis chez Chanel en tant que couturière, brodeuse puis tisserande. Elle crée des bijoux et accessoires de mode originaux entièrement faits main grâce à son savoir-faire en couture, broderie main, dentelle main et fleurs artificielles, son univers est l’élégance des années 1900.



Martine Bassole sculpteur mosaïste, de formation Peinture et dessin à l’American University, Washington et Ecole National Supérieure et des Arts appliqués et des Métiers d’Art de Paris 15ème. Depuis 1976, elle ramasse et assemble des pierres de toutes couleurs et de toutes morphologies, sur des supports petit ou grand pour transmettre à sa façon leur histoire.



Isabelle Pontani, verrière, Architecte de métier (maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage) elle transforme le verre pour donner forme à des pièces décoratives et artistiques, ses réalisations : pièces uniques, collection d'objets en série limitée, aménagement verrier et vitrail contemporain. Il faut parfois pour réaliser une pièce 3 passages en 3 nuits dans un four à 950°.



4 artisans seront présents et accueillis par Soline du Puy dans son atelier : Antibourdon - des mondes miniatures dans une bulle de poésie, Charlotte Piraudeau - céramique poétique de grès et porcelaine, Julie Troncin - maroquinerie sur-mesure et La Savonnerie Tourangelle - savons artisanaux.



Vous pourrez également assister aux démonstrations le mercredi de juillet à septembre en alternance en broderie, maroquinerie, céramique, dentelle, fleurs artisanales, et savons artisanaux. Et participer au quizz des créatrices pour tenter de gagner une des créations exposées.

Isabelle ANNO