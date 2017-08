Des gadgets pour patienter en gare de St-Pierre-des-Corps

Pour les petits et pour les grands.

Alors qu'une première grosse vague de départs en vacances est annoncée ce week-end avec la fin officielle de l'année scolaire, il y a du changement sur les quais de la gare de St-Pierre-des-Corps. Depuis quelques jours, on trouve un peu de couleur entre les rails : deux grands totems ont été installés afin de proposer quelques services gratuits pour les voyageurs attendant leur train.

Sur le quai regroupant les voies 2, 4 et 6, c'est surtout une borne dédiée aux enfants qui a été imaginée avec un miroir déformant, de quoi faire des photos amusantes et un petit jeu. Comme en gare de Tours, un distributeur d'histoires courtes permet également d'occuper les petits quelques minutes. Les parents ne sont par ailleurs pas oubliés avec de quoi recharger leurs appareils électroniques.

Sur les voies 1 et Z, les équipements sont plutôt pensés pour les adultes avec, là encore, des prises 220v et USB pour smartphones et tablettes, deux miroirs (pas déformants, cette fois) si vous voulez vérifier votre coiffure et l'absence de salade entre les dents ou faire une retouche maquillage. Il y a même une brosse pour nettoyer ses chaussures (qui, à défaut, peut aussi amuser des enfants).

Un petit plus donc si vous êtes en avance à la gare ou si la navette met un peu trop de temps à arriver pour rejoindre la gare de Tours... Prochaine étape : un réaménagement plus complet du hall de la gare ?