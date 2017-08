BADMINTON : 10 équipes au tournoi de Fondettes

Et la bonne ambiance à la Nuit du Bad.

Il y a quelques jours, la section badminton de Fondettes a organisé son premier tournoi par équipes, unique dans le département, et la formule a était appréciée par les 55 joueurs présents. Les rencontres étaient souvent très disputées, 10 équipes divisées en 2 poules de 5 se sont affrontées toute la journée dans une bonne ambiance.



Classement des équipes :



Poules niveau P et D :

1 Les jambons beurre (Langeais) - 12 pts - 4V

2 LMB One (Le Mans) - 10 pts - 3V 1D

3 Les pieds nickelés (Fondettes + autres clubs) 7 pts - 1V 1E 2D

4 Les Beach Players (Fondettes) - 6 pts - 1V 3 D

5 PSP2L (Langeais) - 5pts - 1E 3D



Poule niveau D et R

1 SAS'Arrose (St Avertin) - 12 pts - 4V

2 Tamis Air (Fondettes) - 10 pts - 3V 1D

3 Les outsiders (Vendôme + Fondettes) - 7 pts 1V 1E 2D

4 CESTois (Tours) - 6 pts - 2E 2D

5 USCB (Chambray) - 5 pts - 1E 3D



Pour terminer cette journée, les bénévoles de la section attendaient le public pour la Nuit du Bad, malheureusement, cette année, il y avait un peu moins de monde... Avec un nouvel éclairage pour le Blackminton, la section avait tout de même fait un effort pour donner de l'ampleur à cette soirée. Les joueurs présents ont apprécié les lumières noires, le traçage des terrains, sans oublier le maquillage. La soirée s'est terminée à 1h du matin.



Patrick GAUBIN pour l'ASF Badminton