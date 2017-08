A Chambray, début du chantier du Centre Technique Municipal

Fin des travaux en mars 2018.

C'est quasiment une obligation sur chaque grand chantier : une cérémonie est organisée pour poser symboliquement la première pierre. C'était donc le cas ce mercredi pour le futur Centre Technique Municipal de Chambray-lès-Tours, un bâtiment à 1,5 million d'euros conçu sur le site du Breuil et qui doit remplacer les locaux vétustes actuellement dédiés aux employés de la commune.

Imaginée par le cabinet d'architectes Bourgueil et Rouleau, la nouvelle construction permettra aux agents de quitter le site actuel de l'Avenue de la République. Elle fera 1 700m² et 8m de haut avec bureaux, vestiaire, réfectoire, zone de stockage et ateliers (on y conservera par exemple les décorations de Noël ou des panneaux de signalisation). L'ensemble sera réalisé en charpente métallique laquée noire, revêtue d'aluminium. Au besoin, le centre pourra être agrandi sur son côté ouest. Il comportera aussi de quoi laver les véhicules ou recharger les voitures électriques.

A l'extérieur, 1 800m² serviront notamment aux parkings ou seront aménagés en espaces verts. Un bassin de rétention d'eau est aussi prévu. Des serres seront construites pour les végétaux. C'est aussi sur ce site, grillagé et sécurisé, que sera conservé le sel utile en cas de grand froid et de routes glissantes.

Roger PICHOT