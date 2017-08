A St Avertin, la guinguette reprend vie au bord du lac

Elle est ouverte jusqu’au 3 septembre.

Ca ne change pas d’année en année : elle fait partie de nos sites préférés pour buller quand il fait beau et chaud dans l’agglo de Tours. A l’ombre des arbres, à l’écart du bruit, au bord de l’eau, avec une herbe douce…, la guinguette de St Avertin cumule les avantages. Deux mois par an, les familles viennent s’y amuser, les séniors en font leur rendez-vous pour danser et les mélomanes s’y détendent ou profitent de la musique. Ce jeudi, Port Avertin entame sa nouvelle saison, la 8ème, prévue pour durer jusqu’au 3 septembre.

Les fondamentaux restent, avec toujours quelques aménagements et nouveautés pour améliorer les lieux. « C’est un endroit dédié à la promenade, très bucolique. C’est aussi là qu’il y avait l’ancienne guinguette de la commune il y a plusieurs années. Au début on avait surtout les saint-avertinois puis ça s’est agrandi. Ce qu’on veut depuis toujours, c’est mélanger les styles et les publics, faire quelque chose de multi générationnel » rappelle Amandine Lopes qui a travaillé à l’élaboration du projet avec le collectif Multiprise.

Aujourd’hui, on peut venir à Port Avertin pour manger un morceau (sauf le lundi) avec du snacking le midi et le soir, et même un service de restauration à table (grande première) : « on a été victime de notre succès d’où la mise en place du service avec réservation (au 06 49 74 77 86, 2 services les vendredis et samedis à 19h30 et 21h). En parallèle, on aura une offre à emporter si c’est complet » détaille Amandine Lopes. « On met aussi en avant les producteurs locaux. Au menu il y a des galettes, des assiettes apéro, des salades, des bruschettas… Et on fait toujours quelques brunchs. »

Du reste, « on a également une programmation artistique, en particulier le week-end, un espace enfant mis en place depuis trois ans sans oublier les petits bateaux à moteur (ou les pédalos) pour faire le tour de l’île. Des jeux sont en accès libre toute la semaine et plusieurs activités (cirque, jeux en bois…) proposées aux familles en partenariat avec l’association Bric à Notes » énumère Amandine Lopes. Enfin, la décoration mise en place l’an dernier à base de Lego géants sera toujours en place, et même améliorée avec par ailleurs un Arbre à Cabanes qui devrait fasciner les plus jeunes.

Bon à savoir : le canotage sur le lac c’est de 15h à 19h les mardis, mercredis et jeudis, 14h-19h30 du vendredi au dimanche à 3€50 les 15min dès 16 ans, 3€ pour les plus jeunes. Les pédalos sont à 8€ les 30min. Pour les animations, ça commence ce 7 juillet avec le folk d’Eriksson Delcroix à 21h, bal puis cinéma en plein air samedi 8, bal du 14 juillet jeudi 13, spectacle jeune public le 21 juillet à 17h30, quizz ciné le 22 à 19h, sieste musicale tout l’après-midi du dimanche 30, Monsieur Dame en concert le 5 août au soir… Tout le programme sur le site de la ville de St Avertin.