Classes de CP dédoublées : Joué-lès-Tours prépare la rentrée

La commune va devoir adapter deux de ses écoles.

Présente dans le programme présidentiel d’Emmanuel Macron, la mesure sera en place dès la rentrée de septembre : dans les écoles des zones prioritaires classées REP+, les classes de CP seront dédoublées afin de faciliter l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, alors que l’on a encore appris cette semaine que 10% des jeunes français avaient des difficultés dans ce domaine, le chiffre est d’ailleurs similaire si l’on se concentre uniquement sur l’Indre-et-Loire.

Dans notre département, 4 écoles primaires sont en zone REP+ : 2 à St-Pierre-des-Corps et deux autres à Joué-lès-Tours. Après les vacances, elles ne compteront plus 8 classes de CP mais 15, dans lesquelles on comptera entre 11 et 14 élèves selon les affirmations de l’Inspection d’Académie. Un changement qui va nécessiter des adaptations de locaux pour les communes qui gèrent les bâtiments.

Si à St-Pierre-des-Corps tout ne semble pas simple (on y reviendra), à Joué-lès-Tours, la mesure ne semble pas poser trop de problèmes : « je souffle, on a plutôt de la chance. Que ce soit à Rotière ou Mignonne, on avait les locaux nécessaires. On a trouvé deux salles à chaque fois, des salles qui sont plus petites et ne pourraient pas recevoir une classe de 25-28 élèves mais là c’est possible » précise l’adjointe au maire en charge de l’éducation, Aude Goblet.

« Ce sont des salles qui servaient par exemple à des réunions » ajoute l’élue qui note que sur les autres établissements de la ville, elle se serait en revanche trouvée sans solution. Cependant, si cette année la réforme passe en douceur, des problèmes pourraient se poser pour la rentrée 2018 car l’Éducation Nationale envisage de dédoubler aussi des classes de CE1, « je n’aurais sans doute rien à proposer, on n’a plus de place » s’inquiète Aude Goblet qui pourrait commencer à réfléchir au sujet dans les prochains mois, une fois les cours débutés. Car pour l’instant, la priorité c’est la rentrée qui approche : « il va falloir qu’on rachète quelques équipements comme des bureaux pour les enseignants et des tableaux. »

Membre d’une majorité Les Républicains-UDI, l’adjointe semble se satisfaire de la mesure gouvernementale : « je la trouve intéressante car effectivement aborder la lecture et l’écriture en petit groupe c’est très bien. Il faudrait presque y réfléchir pour toutes les écoles. Le Morier par exemple, c’est un quartier où il y a des besoins. » Mais la ville de Joué ne peut pas décider seule dans ce domaine et dépend des moyens alloués par le ministère et ses services.

Outre le dédoublement des CP, pour l’année prochaine, Joué-lès-Tours va investir dans 5 nouveaux chariots numériques pour ses écoles afin de proposer plus de matériel informatique aux élèves. Une Toute Petite Section de maternelle (classe pour les moins de 3 ans) va aussi ouvrir en zone d’éducation prioritaire. Il s’agira d’une classe complète alors que jusqu’ici les tous petits étaient accueillis en double niveau avec les enfants en première année de maternelle. La cour de l’école Mignonne sera refaite, plusieurs préaux également installés. Les premiers chantiers vont débuter dès la semaine prochaine, dès le début officiel des vacances scolaires. Budget pour la ville : 60 000€.

Olivier COLLET