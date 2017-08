La Capitaine Fracasse a accosté à Ballan-Miré

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

La tournée 2017 du Théâtre de l'Ante passait à Ballan-Miré ce samedi avec le Capitaine Fracasse.

Prévu en plein air, le spectacle s'est replié à la Parenthèse en raison du ciel menaçant. Peu importe : quelle belle histoire que celle inventée par Théophile Gautier... Un noble, le Baron de Sigognac, complétement ruiné décide de suivre une troupe de théâtre et de remplacer l'un des comédiens et prend le nom de « Capitaine Fracasse » Il sera confronté au duc de Vallombreuse, un méchant comme on rêve d'en inventer, un méchant de théâtre, fourbe, menteur, violent, et lâche.

Il n'y a pas d'histoire sans l'héroïne, à qui arrivent tous les malheurs et voir encore plus. Et puis il y a la troupe de comédiens au cœur de l'histoire avec des seconds rôles magnifiques.

Encore une fois, le théâtre de l'Ante nous a enchanté avec une mise en scène de Jean-Louis Dumont et Cédric Le Stunff et des acteurs tous plus talentueux les uns que les autres Nathalie Alibert, Maxime Fauvaux, Antoine Miglioretti, Sylvain Galène, et en alternance Hélène Poncet ou Marie Perrin et Jean-Louis Dumont ou Cédric Le Stuff.

Roger PICHOT