Trois artistes pour une expo d'été à Chambray-lès-Tours

A découvrir jusqu'au 30 août.

La Médiathèque de Chambray reçoit trois invités cet été ! Pascal et Jean Montagne qui vous emmèneront au travers de leur exposition photographique dans un périple qui vous fera découvrir les populations Indiennes de New-Delhi, Agra, Varanasi, Bodhgaya, Lucknow, Amristar.

Pascal Montagne, avec son père Jean Montagne, à l'origine de sa passion pour la photo, posent deux regards croisés sur l'Inde avec une série de portraits authentiques, prisent avec l'assentiment des personnes ce qui donne à cette exposition une profondeur et une authenticité réelle. « Indian Feeling » témoigne du partage des émotions ressenties à travers des rencontres exceptionnelles et la découverte d'un monde dont les valeurs remettent en question nos certitudes européennes.



Le troisième invité est France Martin, Sculpteur sur bois, lauréat de Chamb'arts 2016.

France Martin est venu très tard à la sculpture, un peu comme une thérapie. Après une carrière dans la gendarmerie et les transmissions, ce n'est qu'il y a une dizaine d'année à plus de 70 ans qu'il se passionne pour la sculpture sur bois, Ses essences préférées sont tout d'abord l'If pour ses couleurs et ses reflets mais également pour les bois durs et leur qualité.

Au travers de ses œuvres on ressent son amour pour l'humain avec des formes douces et arrondies. Chamb'arts est pour lui une récompense largement méritée que lui a décerné par deux fois le public chambraisien. En 2018 une autre édition de Chamb'arts se déroulera en été France Martin en sera l'invité hors concours. Lors de ce vernissage il a offert une de ses oeuvres aux Chambraisiens.

Roger PICHOT