Philippe Favier expose au Prieuré St Cosme

Avec des ateliers pour les enfants tous les jeudis après-midi dès 14h30.

Le Prieuré Saint-Cosme |demeure de Ronsard, accueille les œuvres de l’artiste Philippe Favier dans une exposition intitulée Philippe Favier, l’Œuvre au noir en référence aux recherches des alchimistes qui devaient successivement mener à bien l'œuvre au noir, au blanc, et enfin au rouge afin de pouvoir accomplir la transmutation du plomb en or, d'obtenir la pierre philosophale ou de produire la panacée. Le noir étant aussi le fond de couleur souvent utilisé par l’artiste et le mode de présentation choisi pour cette exposition.



Peintre, dessinateur et graveur, Philippe Favier privilégie l'échelle miniature et le détournement des objets anciens. Son art, délicat, est souvent empreint d'ironie. Une exposition autour d'une œuvre variée faisant référence à l'histoire et la spiritualité des lieux mais aussi à Ronsard.



L’exposition investira le réfectoire des moines du XIIème siècle avec plusieurs séries d’œuvres, notamment Antiphonarium de Sottet, encre de Chine et aquarelle sur pages d’un antiphonaire du XVIIIe siècle, et Rose Cousin, série de pétales de roses séchées serties à l’émail à froid sous verre, cadres à pollen.



Tarif unique d’entrée spécial découverte de l’exposition : 4.50€ tout le WE (1 et 2 juillet)



Ouvert tous les jours

Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4,50 € / Gratuit moins 7 ans





D'après communiqué.