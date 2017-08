Des classes de CP dédoublées dans 4 écoles tourangelles

A Joué-lès-Tours et St-Pierre-des-Corps.

C'est une des mesures phares du programme présidentiel d'Emmanuel Macron et une promesse qu'il voulait tenir dès la rentrée de cette année 2017 : mettre en place des classes de CP dédoublées dans les écoles de zones REP+ (celles situées dans les secteurs jugés les plus difficiles) afin de faciliter l'apprentissage des bases de la lecture et de l'écriture pour les enfants.

L'Indre-et-Loire est concernée par cette mesure, en l'occurence 4 écoles du département vont bénéficier du dispositif à la rentrée. Deux sont situées à St-Pierre-des-Corps et deux autres à Joué-lès-Tours. Aujourd'hui, on y totalise 8 classes de CP. Dans deux mois, il y en aura 15 avec entre 11 et 14 élèves par classe. 7 enseignants supplémentaires seront donc chargés d'encadrer les enfants, dont 2 nommés suite à des créations de postes (les 5 autres étant réaffectés sur ces communes de l'agglomération tourangelle).

Les établissements concernés sont Rotière et Mignonne à Joué-lès-Tours mais aussi Marceau-Courier et Wallon à St-Pierre-des-Corps. L'inspection d'académie assure que les établissements ont la capacité d'accueillir ces classes supplémentaires. Elle précise aussi que le dispositif, qui sera évalué en cours d'année scolaire 2017-2018, pourrait être étendu aux classes de CE1 d'ici un an.