Sophie Auconie, vice-présidente de groupe à l'Assemblée Nationale

Sophie Auconie (députée UDI de la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire allant de St-Pierre-des-Corps, St Avertin ou Chambray à Loches et au Sud-Touraine via Montbazon) vient d'être élue à l'unanimité, vice-présidente du jeune groupe parlementaire Les Constuctifs de l'Assemblée Nationale, l'un des 7 groupes du nouveau parlement. C'est la première fois que deux groupes de droite se composent. Ce dernier veut s'inscrire dans une démarche positive vis à vis d'Emmanuel Macron. La députée Laure de La Raudière (LR) en est l'autre vice-présidente. Le groupe est co-présidé par Stéphane Demilly (UDI) et Franck Riester (LR).