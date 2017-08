Grand week-end de badminton à Fondettes

Avec deux événements ces 1er et 2 juillet.

Pour terminer en beauté la saison, l'ASF Badminton de Fondettes organise 2 événements sur la même journée : un tournoi homologué par équipe pour les joueurs licenciés de la région et la traditionnelle Nuit du Bad ouverte à tous pour venir découvrir les joies du badminton en famille ou entre amis.



Pour la première édition du Bad Team Fondettes, l'équipe d'organisation a dû revoir sa formule et proposer un tournoi sur une journée unique qui devrait satisfaire les joueurs inscrits. Celui-ci se déroulera le samedi 1er juillet de 7h30 à 19h00.



Par équipe d'au minimum 4 joueurs (2H et 2F) et jusqu'à 8, vous rencontrerez les différentes équipes durant tout le week-end. Le format choisi est le suivant : 1 Double Hommes, 1 Double Femmes, 1 Simple Homme, 1 Double Mixte.



Au programme, 4 rencontres sachant que les 10 équipes inscrites ont été réparties dans 2 poules de 5 en suivant le CCPH des 4 meilleurs joueurs de l'équipe. Une poule sera composé de joueurs classés (R/D) et une deuxième poule de joueurs classés (D/P).



Les clubs de St Avertin, Chambray, Tours, Vendôme, Langeais, Le Mans et Fondettes seront représentés.



Le tournoi basculera ensuite en mode "Nuit du Bad" à partir de 19h00 et jusqu'à 1h du matin : soirée ouverte à tous sans inscription préalable



Au programme : Bad, Blackminton, Barbecue, Animations, tournois flash...



Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par email : badafondettes@gmail.com

D'après communiqué.